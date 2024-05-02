...

Departemen Meteorologi Kenya Memprediksi Curah Hujan Tinggi akan Terus Turun

Betty Usman, Jurnalis · Kamis 02 Mei 2024 23:31 WIB
Hujan di Kenya menyebabkan banjir, menewaskan hampir 100 orang dan menunda pembukaan sekolah. Sejumlah jenazah ditemukan di sebuah kapal terbalik di wilayah Garissa utara negara itu.
 
Palang Merah Kenya menyelamatkan 23 orang dari kapal tersebut, selusin orang masih hilang. Departemen Meteorologi memprediksi curah hujan tinggi akan terus turun.
 
Sebuah bendungan runtuh di Kenya barat, menewaskan 40 orang. Bendungan Kijabe Lama runtuh dan air tumpah membawa serta lumpur, batu, dan pohon tumbang.
 
Kendaraan terjerat puing-puing di jalan dan paramedis merawat korban luka ditengah banjir. 200.000 orang di seluruh Kenya terkena dampak banjir, dengan rumah-rumah terendam banjir dan orang-orang mencari perlindungan di sekolah.
 
Presiden William Ruto menyediakan kamp sementara bagi mereka yang terdampak banjir.

