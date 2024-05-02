Jutaan siswa di seluruh sekolah negeri di Filipina diperintahkan untuk tinggal di rumah. Pihak berwenang batalkan kelas tatap muka selama 2 hari sebagai langkah darurat karena panas terik dan pemogokan transportasi umum.

Departemen Pendidikan memerintahkan siswa dari 47.000 sekolah negeri untuk belajar di rumah dan online karena risiko kesehatan akibat suhu yang mencapai rekor tertinggi dan pemogokan selama tiga hari.

Filipina termasuk negara yang paling terkena dampak cuaca panas terik di Asia Tenggara. Panas terik di musim panas tropis telah diperburuk oleh kelembapan dan memicu kekhawatiran akan kekurangan air, pemadaman listrik, dan kerusakan tanaman pertanian.

Kerumunan warga berkumpul di pusat perbelanjaan ber-AC di Metropolitan Manila. Manila, ibu kota padat berpenduduk 14 juta orang, dengan suhu melonjak hingga 38,8 dC.

(fru)

