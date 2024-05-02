Rektor Universitas Nahdlatul Ulama membantah telah melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan kampus tersebut. Melalui tim kuasa hukumnya, ia memberikan klarifikasi atas laporan tersebut.

Tim kuasa hukum menyatakan bahwa tidak benar kliennya melakukan pelecehan seksual. Laporan sejumlah dosen dan tenaga kependidikan itu menurutnya hanyalah kesalapahaman. Peristiwa tersebut bisa diselesaikan di internal kampus dengan cara kekeluargaan.

