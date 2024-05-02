Satu keluarga asal Cilacap, Jateng menjalani perawatan, Kamis (2/5). Satu keluarga ini diduga mengalami gejala keracunan jamur.

Saat dibawa ke puskesmas, para korban dalam kondisi lemas. Satu keluarga ini mengeluhkan mual, muntah, diare hingga sesak nafas.

Peristiwa berawal saat korban mengambil jamur liar di depan rumahnya. Jamur payung tersebut dipetik lalu dimasak untuk digunakan sebagai lauk.

Untuk mengetahui penyebab pasti gejala keracunan yang dialami pihak puskesmas telah mengambil sampel jamur untuk diteliti di laboratorium.

Kontributor: Heri Susanto

Produser: Akira AW

(fru)

