Satu Keluarga di Cilacap Keracunan Usai Konsumsi Jamur Liar

Heri Susanto, Jurnalis · Kamis 02 Mei 2024 08:00 WIB
Satu keluarga asal Cilacap, Jateng menjalani perawatan, Kamis (2/5). Satu keluarga ini diduga mengalami gejala keracunan jamur. 
 
Saat dibawa ke puskesmas, para korban dalam kondisi lemas. Satu keluarga ini mengeluhkan mual, muntah, diare hingga sesak nafas.
 
Peristiwa berawal saat korban mengambil jamur liar di depan rumahnya. Jamur payung tersebut dipetik lalu dimasak untuk digunakan sebagai lauk. 
 
Untuk mengetahui penyebab pasti gejala keracunan yang dialami pihak puskesmas telah mengambil sampel jamur untuk diteliti di laboratorium. 
 
Kontributor: Heri Susanto 
Produser: Akira AW

(fru)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

