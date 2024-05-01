Massa aksi dari Partai Buruh dan sejumlah elemen mulai melakukan long march. Long march dilakukan dari depan Balai Kota DKI Jakarta menuju Patung Kuda, Rabu (1/5). Setelah itu, massa aksi akan melanjutkan long marchnya ke depan Istana Negara.

Diketahui, long march sudah dilakukan massa aksi buruh sejak pukul 09.50 WIB. Ribuan buruh berjalan membawa bendera dari masing-masing organisasi serikat buruhnya.

Petugas Kepolisian pun mengawal pergerakan ribuan buruh tersebut hingga ke Patung Kuda.

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News