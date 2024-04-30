...

CEO Microsoft Mampir ke JCC Bagi Wawasan Era Baru AI

Selasa 30 April 2024 14:10 WIB
CEO Microsoft, Satya Nadella berkunjung ke Jakarta unutk bertemu Presiden Joko Widodo. Ia juga menghadiri acara Microsoft Build: AI Day di JCC, Jakarta, Selasa (30/4/2034). 
 
Satya menyapa para developers dan pemimpin teknologi Tanah Air untuk membagikan wawasan mengenai era baru AI. Selain itu juga memberi peluang bagi setiap organisasi untuk memanfaatkan kemajuan AI guna menetapkan langkah transformasi selanjutnya.
 
Reporter: Syifa Fauziah
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

