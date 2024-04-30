Timnas Indonesia U-23 gagal melaju ke final Piala Asia U-23 usai kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23 pada semifinal. Meski tersingkir, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi tinggi kepada skuad Garuda Muda yang telah berjuang.

Erick mengingatkan bahwa Timnas U-23 Indonesia masih mempunyai kesempatan lolos ke Olimpiade 2024. Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Irak dalam perebutan tempat ketiga terbaik.

