...

Presiden Optimis Timnas U-23 Lolos Olimpiade Paris, Jokowi: Feeling Saya Masuk

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Selasa 30 April 2024 23:15 WIB
A A A
Presiden Jokowi menanggapi kekalahan tim nasional Indonesia U-23 atas tim nasional Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U-23 2024. 
 
Jokowi mengapresiasi semangat dan perjuangan keras yang ditampilkan oleh anak asuh Shin Tae Yong. Jokowi menyebut bahwa Timnas Indonesia masih memiliki harapan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024.
 
Sebelumnya, Timnas Indonesia U-23 dibungkam Uzbekistan U-23 dengan skor 0-2 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini