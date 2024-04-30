Presiden Jokowi menanggapi kekalahan tim nasional Indonesia U-23 atas tim nasional Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U-23 2024.

Jokowi mengapresiasi semangat dan perjuangan keras yang ditampilkan oleh anak asuh Shin Tae Yong. Jokowi menyebut bahwa Timnas Indonesia masih memiliki harapan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-23 dibungkam Uzbekistan U-23 dengan skor 0-2 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar.

Reporter: Raka Dwi Novianto

