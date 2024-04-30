Bandara Sam Ratulangi Manado, Sulut ditutup sementara imbas erupsi Gunung Ruang. Kondisi di Bandara Sam Ratulangi saat ini tertutup debu vulkanik, Selasa (30/4).

Kendaraan yang parkir atau pun lalu lalang keluar masuk bandara diselimuti debu. Abu vulkanik juga tampak menutup atap-atap Bandara Sam Ratulangi Manado.

Selain itu, aktivitas penerbangan di Bandara Djalaluddin Gorontalo juga ditutup sementara. Penutupan ini dilakukan sesuai hasil pengamatan aktivitas abu vulkanik Gunung Ruang.

Diketahui, penutupan ini dilakukan sejak pagi tadi hingga pukul 16.00 WITA. Saat ini, Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro berada pada Status Level IV (Awas).

Kontributor: Subhan Sabu

Produser: Akira AW

(fru)

