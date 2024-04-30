...

Bandara Sam Ratulangi Manado hingga Djalaluddin Gorontalo Ditutup Imbas Erupsi Gunung Ruang

Subhan Sabu, Jurnalis · Selasa 30 April 2024 14:00 WIB
Bandara Sam Ratulangi Manado, Sulut ditutup sementara imbas erupsi Gunung Ruang. Kondisi di Bandara Sam Ratulangi saat ini tertutup debu vulkanik, Selasa (30/4). 
 
Kendaraan yang parkir atau pun lalu lalang keluar masuk bandara diselimuti debu. Abu vulkanik juga tampak menutup atap-atap Bandara Sam Ratulangi Manado. 
 
Selain itu, aktivitas penerbangan di Bandara Djalaluddin Gorontalo juga ditutup sementara. Penutupan ini dilakukan sesuai hasil pengamatan aktivitas abu vulkanik Gunung Ruang. 
 
Diketahui, penutupan ini dilakukan sejak pagi tadi hingga pukul 16.00 WITA. Saat ini, Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro berada pada Status Level IV (Awas).
 
Kontributor: Subhan Sabu 
Produser: Akira AW

(fru)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

