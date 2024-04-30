Laga semifinal antara Indonesia vs Uzbekistan berakhir tragis, Selasa (30/4). Warga yang menyaksikan nobar di parkiran pinggir Jalan Tomang, Jakbar kecewa. Pasalnya, gol perdana oleh Muhammad Ferrari dibatalkan wasit.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae Yong diganjar kartu kuning. Sang Kapten Rizki Ridho pun turut diganjar kartu merah. Warga kecewa Indonesia kalah, terlebih wasit yang berat sebelah.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Akira AW

(fru)

