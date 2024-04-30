...

Peserta Nobar di Pinggir Jalan Tomang Kecewa Wasit Berpihak ke Timnas Uzbekistan

Miftahul Ghani, Jurnalis · Selasa 30 April 2024 07:30 WIB
Laga semifinal antara Indonesia vs Uzbekistan berakhir tragis, Selasa (30/4). Warga yang menyaksikan nobar di parkiran pinggir Jalan Tomang, Jakbar kecewa. Pasalnya, gol perdana oleh Muhammad Ferrari dibatalkan wasit. 
 
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae Yong diganjar kartu kuning. Sang Kapten Rizki Ridho pun turut diganjar kartu merah. Warga kecewa Indonesia kalah, terlebih wasit yang berat sebelah. 
 
Reporter: Miftahul Ghani 
Produser: Akira AW

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

