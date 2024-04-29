Presiden Jokowi mengadakan nonton bareng bersama para relawannya dan beberapa menteri kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4).

Terlihat sejumlah menteri seperti Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mentan Amran Sulaiman Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Mendag Zulkifli Hasan.

Beberapa relawan telah hadir di Istana, diantaranya Ketua Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer atau Noel dan Budiman Sudjatmiko.

Para menteri pun memberikan prediksi skornya untuk kemenangan tim nasional Indonesia U-23

