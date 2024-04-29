...

Begini Suasana Terkini Nobar Indonesia U-23 Vs Uzbekistan U-23 di Halaman Kemenpora RI

Reza Ramadhan, Jurnalis · Senin 29 April 2024 20:30 WIB
Beginilah suasana jelang nobar Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 di depan Kantor Kemenpora RI.
 
Mulai dari anak kecil, muda-mudi, hingga para pekerja yang baru pulang kantor memadati lokasi. Acara nobar ini sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis.
 
Kemenpora RI juga menyediakan makanan yang nantinya bisa disantap oleh para suporter Timnas Indonesia yang hadir ke lokasi.
 
MNC Media Group sendiri mendukung sepakbola Indonesia dengan cara menyediakan tayangan siaran langsung gratis serta mempersilahkan nobar nonkomersial.
 
Reporter : Andika
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

