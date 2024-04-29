Beginilah suasana jelang nobar Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 di depan Kantor Kemenpora RI.

Mulai dari anak kecil, muda-mudi, hingga para pekerja yang baru pulang kantor memadati lokasi. Acara nobar ini sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis.

Kemenpora RI juga menyediakan makanan yang nantinya bisa disantap oleh para suporter Timnas Indonesia yang hadir ke lokasi.

MNC Media Group sendiri mendukung sepakbola Indonesia dengan cara menyediakan tayangan siaran langsung gratis serta mempersilahkan nobar nonkomersial.

Reporter : Andika

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News