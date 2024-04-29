...

Jelang Laga Indonesia vs Uzbekistan, Ratusan Warga Mulai Berdatangan di Lapangan Banteng

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Senin 29 April 2024 20:00 WIB
Pemprov DKI menyediakan 2 layar raksasa untuk nobar semifinal piala Asia U-23 antara Timnas Indonesia vs Timnas Uzbekistan di Lapangan Banteng, Senin (29/4/2024) malam.
 
Ratusan orang telah memadati tribun di lokasi nobar, tepatnya di monumen pembebasan Irian Barat, Lapangan Banteng. Salah satu pendukung Timnas Indonesia sengaja mengajak sanak keluarga untuk memberikan dukungan penuh kepada Garuda Muda.
 
MNC Group selaku pemegang hak siar, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin menyelenggarakan nobar dengan catatan tidak memungut biaya kepada para penonton atau pengunjung.
 
Reporter: Danandaya Arya Putra

