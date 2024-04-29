...

Suasana GBK Jelang Semifinal Piala Asia U-23 Antara Timnas Indonesia vs Uzbekistan

Felldy Utama, Jurnalis · Senin 29 April 2024 19:45 WIB
A A A
Jelang pertandingan semifinal Piala Asia U-23 Indonesia melawan Uzbekistan antusiasme masyarakat untuk menyaksikan tim Garuda Muda Beraksi sangat tinggi.
 
Ratusan warga sudah terlihat bersiap di depan Garuda Office Gelora Bung Karno, Senin (29/4). Masyarakat terus berdatangan dan memadati area yang telah disiapkan meski pertandingan digelar pukul 21.00.
 
Ada 2 layar berukuran besar untuk menampilkan pertandingan bersejarah antara Garuda Muda dengan Uzbekistan.
 
Kontributor: Felldy Utama

(rns)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

