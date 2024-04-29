Jelang pertandingan semifinal Piala Asia U-23 Indonesia melawan Uzbekistan antusiasme masyarakat untuk menyaksikan tim Garuda Muda Beraksi sangat tinggi.
Ratusan warga sudah terlihat bersiap di depan Garuda Office Gelora Bung Karno, Senin (29/4). Masyarakat terus berdatangan dan memadati area yang telah disiapkan meski pertandingan digelar pukul 21.00.
Ada 2 layar berukuran besar untuk menampilkan pertandingan bersejarah antara Garuda Muda dengan Uzbekistan.
Kontributor: Felldy Utama
