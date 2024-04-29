Kemenko PMK menggelar nobar Piala Asia U-23 Indonesia vs Uzbekistan, Senin (29/4/2024).

Tampak layar lebar telah dibentangkan di Lapangan Parkir Kemenko PMK. Selain itu, sejumlah penonton dari masyarakat umum telah merapat.

Masyarakat yang hadir dimanjakan dengan makanan gratis yang disiapkan panitia. Mulai dari gerobak bakso hingga nasi goreng berjejer untuk melayani masyarakat.

