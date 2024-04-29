...

Rekaman Detik-Detik sebelum Brigadir RAT Mengakhiri Hidup

Ari Sandita, Jurnalis · Senin 29 April 2024 18:47 WIB
A A A
Beginilah rekaman CCTV sebelum anggota Satlantas Polres Manado, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya. 
 
Labkrim Siber Polri mengumpulkan bukti dari 16 kamera rekaman CCTV. Terlihat Brigadir RAT menurunkan penumpang di rumah kawasan Tegal Parang.
 
Brigadir RAT yang sudah berada di dalam mobil sendirian mengakhiri hidup dengan menembakkan peluru ke kepalanya. Setelah itu mobil yang dikendarainya berjalan dan menabrak mobil putih di depannya.
 
Rumah tempat Brigadir RAT mengakhiri hidup diduga milik seorang pengusaha batu bara. Polisi belum masih melakukan penyelidikan terkait motif Brigadir RAT bunuh diri.
 
Reporter : Ari Sandita 
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

