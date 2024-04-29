Sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga tertabrak KA Pasundan saat melintasi perlintasan tanpa palang pintu. Lokasi di Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jatim, Minggu (28/4) malam. Satu keluarga mengalami luka serius akibat terlempar sekitar 10 meter.
Kondisi minibus juga ringsek parah usai tertabrak kereta api. Kini satu keluarga tersebut telah dilarikan ke RSUD Mojosari.
Kontributor: Yoyok Agusta
Produser: Akira AW
