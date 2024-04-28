Berbagai kegiatan bertemakan pelestarian budaya dilakukan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-153 kota Pematangsiantar, Sabtu (27/4).

Berbagai pertunjukan kesenian daerah ditampilkan. Seperti tari tor tor, kesenian reog dan perlombaan permainan tradisional.

Kegiatan HUT juga diisi aktivitas yang dapat diikuti masyarakat. Pemeriksaan kesehatan gratis, senam bersama hingga pasar murah.

Puncaknya pada Sabtu malam, Pemkot menghadirkan panggung hiburan rakyat. Ribuan orang terhubur dengan penampilan band Bagindas.

Reporter: Dharma Setiawan

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

