Inilah aksi perundungan dan pengancaman yang viral di sosial media. Pelaku merundung bocah 14 tahun disiarkan langsung di media sosial. Pelaku mengancam membunuh serta menganiaya korban hingga korban menangis. Pelaku juga mengatakan bahwa dirinya adalah keponakan purnawirawan TNI berpangkat Mayjen.

Diketahui peristiwa tersebut terjadi di TPU Legok Ciseureuh, Bandung. Warga mengatakan kejadian bermula saat korban sedang tidur di halaman kantor TPU Ciseureuh. Lalu pelaku datang untuk membangunkan korban dan langsung merundung korban.

Korban mengaku tak mengenal pelaku. Rencananya korban akan melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi.

Reporter: Ervan David

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

