Halalbihalal PBNU, Prabowo Subianto Hadir Ditemani Gibran Rakabuming

Widya Michella, Jurnalis · Minggu 28 April 2024 14:34 WIB
Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menghadiri halalbihalal, Minggu (28/4). Lokasi di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 
 
Pukul 13.22 WIB, Prabowo memasuki Gedung Pusat PBNU di Jalan Kramat Jati, Jaktim. Prabowo didampingi Wapres terpilih Gibran Rakabuming dan Mayor Teddy.
 
Turut hadir pejabat lainnya yakni Menag Yaqut Cholil, Menteri PPN RI/Bappenas Suharso, mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah hingga Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit.
 
