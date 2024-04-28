Wapres terpilih periode 2024-2029, Gibran Rakabuming menghadiri halalbihalal, Minggu (25/4). Lokasi di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Pukul 13.00 WIB, Gibran memasuki Gedung Pusat PBNU, Kramat Jati, Jaktim. Ia didampingi oleh Ketum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf beserta Menag Yaqut Cholil.
Turut hadir pejabat lainnya seperti Menteri PPN RI/Bappenas Suharso Monoarfa. Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah hingga Kapolri RI, Jenderal Polisi Listyo Sigit.
Reporter: Widya Michella
Produser: Akira AW
(fru)
