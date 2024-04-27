...

Cek Jenazah Brigadir RAT, Keluarga Korban Datangi RS Polri Jakarta Timur

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 27 April 2024 21:24 WIB
Keluarga Brigadir RA didampingi anggota Polsek Mampang Prapatan mendatangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak keluarga datang untuk melihat langsung jenazah anggota Polresta Manado itu. Beberapa yang terlihat adalah adik ipar dan sepupu Brigadir RA.
 
Brigadir RA ditemukan tewas di dalam mobil dengan luka tembak di bagian kepala di wilayah Mampang, Jakarta Selatan. Diduga korban bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Rio Manik

(mhd)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

