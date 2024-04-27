Keluarga Brigadir RA didampingi anggota Polsek Mampang Prapatan mendatangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak keluarga datang untuk melihat langsung jenazah anggota Polresta Manado itu. Beberapa yang terlihat adalah adik ipar dan sepupu Brigadir RA.

Brigadir RA ditemukan tewas di dalam mobil dengan luka tembak di bagian kepala di wilayah Mampang, Jakarta Selatan. Diduga korban bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Rio Manik

(mhd)

