Pencurian Modus Pecah Kaca Mobil di Jakarta Barat, Laptop Raib Digondol Pelaku

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 27 April 2024 20:26 WIB
Pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil terjadi di jalan Daan Mogot, Duri Kepa, Kebon jeruk, Jakarta Barat. Dua orang pelaku menyambangi sebuah mobil yang tengah parkir.
 
Satu orang pelaku duduk di atas motor memantau situasi. Sementara seorang pelaku lain melakukan aksi pecah kaca.
 
Dalam hitungan beberapa detik, laptop dan baju yang berada di dalam mobil raib digondol pelaku. Aksi pencurian tersebut terekam CCTV dan telah dilaporkan korban ke Polsek Kebon Jeruk.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Miftahul Ghani

(mhd)

