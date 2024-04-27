Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun dilaporkan tewas setelah tenggelam di galian pasir ilegal di Serang, Banten. Tangis histeris keluarga pecah saat korban telah ditemukan warga bersama petugas gabungan.

Korban yang tak bisa berenang ini tenggelam diduga terpeleset ke danau saat bermain dengan rekannya seusai pulang sekolah. Evakuasi korban sempat mengalami kesulitan lantaran peralatan yang minim dan debit air yang terus meluap karena hujan deras.

Jasad korban saat ini sudah dibawa ke rumah keluarganya untuk segera dimakamkan.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Mahesa Apriandi

