Satu korban tertimbun tebing longsong di Kampung Cimanggu, Desa Campamekar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Korban yang bernama Oman (63 tahun) yang merupakan petani dinyatakan hilang saat kejadian.

Petugas SAR gabungan terkendala medan yang ekstrem dan cuaca buruk serta tidak adanya alat berat. Hari kedua proses pencarian tersebut dihentikan dikarenakan hujan lebat dan dilanjutkan kembali pada Minggu besok.

