...

Kalau PKS Ada di dalam Pemerintahan Syukur Alhamdulillah

Riana Rizkia, Jurnalis · Sabtu 27 April 2024 13:30 WIB
A A A
Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh mengungkap bahwa pihaknya bakal menyambut baik jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga ikut bergabung, dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 
 
Menurutnya, masalah negara Indonesia itu sangat kompleks, sehingga tidak ada masalahnya jika seluruh partai politik bersatu dalam membangun negeri ke depannya. Hal ini disampaikan Surya Paloh saat hadir dalam acara halalbihalal di DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2024). 
 
Namun, kata Surya, keputusan tersebut tetap merupakan ranah PKS, apakah akan mengikuti langkah Nasdem untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran atau tidak. Sebagai informasi, Surya Paloh menegaskan bahwa partainya bakal mendukung pemerintahan yang akan di pimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 
 
Reporter: Riana Rizkia
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini