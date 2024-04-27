Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh mengungkap bahwa pihaknya bakal menyambut baik jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga ikut bergabung, dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, masalah negara Indonesia itu sangat kompleks, sehingga tidak ada masalahnya jika seluruh partai politik bersatu dalam membangun negeri ke depannya. Hal ini disampaikan Surya Paloh saat hadir dalam acara halalbihalal di DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2024).

Namun, kata Surya, keputusan tersebut tetap merupakan ranah PKS, apakah akan mengikuti langkah Nasdem untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran atau tidak. Sebagai informasi, Surya Paloh menegaskan bahwa partainya bakal mendukung pemerintahan yang akan di pimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Reza Ramadhan

