Pemuda terduga pasangan selingkuh ini tak berkutik saat digelandang petugas Reserse Kriminal ke Polsek Metro Tanah Abang, Sabtu (27/4) dini hari. Pelaku diringkus karena tega membuang bayi hasil hubungan gelap mereka.

Sebelumnya warga dikejutkan sesosok jasad bayi mengambang di aliran Kali Kanal Banjir Barat. Kondisi jasad terbungkus popok dewasa di dalam kantung plastik berwarna merah.

Bayi tak berdosa itu digugurkan pelaku dan dibuang untuk menutupi aib perselingkuhan. Lantaran pelaku pria ternyata sudah beristri.

