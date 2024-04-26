Mensos Tri Rismaharini menanggapi namanya yang digadang-gadang diusung PDIP di Pilgub Jakarta pada 27 November 2024 mendatang. Risma mengaku tidak memiliki uang untuk berkampanye dan tak ingin dicalonkan maju ke Pilgub karena resiko tanggung jawab yang berat.

Mantan Wali Kota Surabaya ini pun menceritakan pengalamannya saat dicalonkan sebagai Wali Kotadengan tanggung jawab yang dipikulnya cukup berat.

Reporter: Widya Michella

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News