Seorang remaja tewas usai menjadi korban tawuran antar kelompok di Jalan Wonokusumo, Semampir, Surabaya. Muhammad Zien Gohni (17) tewas mengenaskan dengan luka bacok dipunggungnya.

Korban sempat dibawa ke RS Husada Prima oleh warga namun nyawanya tidak tertolong. Ironisnya, sang ibu menerima kabar jika anaknya tewas karena menjadi korban begal.

Keluarga korban berharap pelaku pembacokan segera tertangkap dan mendapat hukuman setimpal.

Kontributor: Nur Syafei

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News