Kota Madinah Al Munawaroh banyak menyimpan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Salah satunya Museum Peradaban Nabi Muhammad SAW yang bisa dikunjungi para peziarah dan jemaah umrah.

Museum ini menyimpan banyak peninggalan Nabi Muhammad, mulai dari replika rumah Nabi dan para sahabatnya. Silsilah keluarga Nabi, alat memasak, tempat menyimpan makanan dari bahan dasar kulit unta dan pelepah kurma.

Asep Ridwan, Petugas Museum asal Indonesia menyebut proyek ini dibangun atas perintah Kerajaan Arab Saudi. Dia mengatakan proyek ini pertama kali dicanangkan oleh seorang Syech bernama Nasir Azzahroni.

