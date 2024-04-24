...

Menengok Museum Peradaban Nabi Muhammad SAW, Destinasi Wisata Baru bagi Jemaah Haji dan Umrah

Rakhmatulloh Pipo, Jurnalis · Rabu 24 April 2024 14:30 WIB
A A A
Kota Madinah Al Munawaroh banyak menyimpan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Salah satunya Museum Peradaban Nabi Muhammad SAW yang bisa dikunjungi para peziarah dan jemaah umrah. 
 
Museum ini menyimpan banyak peninggalan Nabi Muhammad, mulai dari replika rumah Nabi dan para sahabatnya. Silsilah keluarga Nabi, alat memasak, tempat menyimpan makanan dari bahan dasar kulit unta dan pelepah kurma.
 
Asep Ridwan, Petugas Museum asal Indonesia menyebut proyek ini dibangun atas perintah Kerajaan Arab Saudi. Dia mengatakan proyek ini pertama kali dicanangkan oleh seorang Syech bernama Nasir Azzahroni.
 
Reporter: Rakhmatulloh
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini