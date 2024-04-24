...

Borneo 9 Ball International Open Tournament, Diikuti 122 Peserta dari 4 Negara di Asia Tenggara

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 24 April 2024 21:00 WIB
Borneo 9 Ball International Open Tournament siap untuk memulai seri keduanya di tahun 2024. Sebanyak 112 peserta dari 4 negara ikut ambil bagian dalam turnamen bergengsi biliar di Kalimantan Barat.
 
Peserta yang datang tidak hanya dari lokal, melainkan juga datang dari luar negeri seperti Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura. Ajang bergengsi ini digelar 22 hingga 27 April 2024 di Bacoot Pool & Cafe, Pontianak, Kalimantan Barat.
 
Kejuaraan ini menjadi kesempatan kepada para peserta dalam negeri maupun mancanegara untuk menunjukkan kemampuan dan strategi terbaik mereka.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter  : Barlian Pasore

(mhd)

Berita Terkait

