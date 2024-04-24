...

18 Calon Jemaah Haji di Blora Gagal Berangkat ke Tanah Suci

Heri Purnomo, Jurnalis · Rabu 24 April 2024 09:30 WIB
Sebanyak 18 calon jemaah haji di Blora, Jateng tahun ini dipastikan gagal berangkat. Penyebabnya ada tiga hal yakni meninggal dunia, sakit dan menunda keberangkatan.
 
Awalnya kuota haji di Kabupaten Blora untuk tahun 2024 adalah 652 orang. Namun, setelah batas akhir pelunasan hanya 634 orang dipastikan berangkat. Bagi calon jemaah haji yang tertunda akan dijadwalkan ulang pada tahun 2025.
 
Kontributor: Heri Purnomo
Produser: Akira AW

