Sebanyak 18 calon jemaah haji di Blora, Jateng tahun ini dipastikan gagal berangkat. Penyebabnya ada tiga hal yakni meninggal dunia, sakit dan menunda keberangkatan.

Awalnya kuota haji di Kabupaten Blora untuk tahun 2024 adalah 652 orang. Namun, setelah batas akhir pelunasan hanya 634 orang dipastikan berangkat. Bagi calon jemaah haji yang tertunda akan dijadwalkan ulang pada tahun 2025.

Kontributor: Heri Purnomo

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News