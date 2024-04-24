Wapres RI terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebutakan lebih sering blusukan baik sebelum pelantikan hingga setelah pelantikan. Gibran menyebut akan belanja masalah dan mendapatkan masukan yang sebanyak-banyaknya dari warga.
Hal tersebut diungkap saat melakukan blusukan dan membagi-bagikan susu kepada ratusan warga di lapangan Masjid Jami Daarul Falah Rumah Susu Muara Baru, Rabu (24/4),
Reporter: Carlos Roy Fajarta Barus
(mhd)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow