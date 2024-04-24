Bingkai foto Prabowo-Gibran mulai banyak ditemukan di pasaran. Tepatnya di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (24/4). Berbagai ukuran bingkai pun dijajakan para pedagang.

Sejumlah pedagang mengaku telah menerima pesanan dari berbagai daerah. Untuk harga yang ditawarkan mulai dari Rp200.000 hingga Rp450.000.

Masing-masing harga tergantung ukuran dan motif bingkai yang dipesan.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Akira AW

