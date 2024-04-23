Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan wanita hamil yang ditemukan dalam ruko di Jalan Beulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (22/4). Pelaku sempat melarikan diri ke rumah keluarganya di daerah Lampung.

Pelaku yang diduga juga merupakan kekasih korban langsung digelandang ke Polsek Kelapa Gading. Meski sempat mengelak, terduga pelaku mengakui perbuatannya telah menghabisi nyawa kekasihnya.

Polisi menyita pakaian dan ponsel korban yang sempat hilang dari lokasi kejadian.

Kontributor: Sofyan Firdaus

