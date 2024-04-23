...

Pasca Lebaran 2024, Kasus Perceraian di Bojonegoro Meningkat

Dedi Mahdi, Jurnalis · Selasa 23 April 2024 09:00 WIB
A A A
Ratusan warga di Bojonegoro, Jatim ramai-ramai mengajukan cerai ke Pengadilan Agama setempat. Pasca lebaran, rata-rata yang mengajukan perkara gugatan cerai pekerja di luar daerah.
 
Data di Kantor PA Kabupaten Bojonegoro, tercatat ada 134 perkara cerai yang diterima. Jumlah itu melonjak dibanding hari biasa, dalam sehari petugas menerima 50 berkas perkara.
 
Data bulan Januari hingga April 2024, tercatat ada 852 warga yang mengajukan cerai. Di antaranya 642 cerai gugat (dari pihak istri) serta cerai talak 210 (dari pihak suami).
 
Penyebab utama tingginya tingkat perceraian ini disebabkan masalah pendidikan. Karena efeknya terjadi pada pola pikir hingga ekonomi dan kemiskinan.
 
Kontributor: Dedi Mahdi
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini