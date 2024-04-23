Kebakaran terjadi di pusat perbelanjaan Graha Mulya (GM) Plaza, Selasa (23/4). Lokasi di Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jatim. Api tampak membumbung tinggi disertai asap berwarna hitam tebal.

Salah satu tembok di bagian belakang pusat perbelanjaan roboh. Kejadian ini berawal dari titik api yang terlihat berada di lantai dua. Namun, kobaran api yang terus membesar hingga merembet ke bagian tengah.

Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka.

Kontributor: Yayan Nugroho

Produser: Akira AW

(fru)

