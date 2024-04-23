...

Kebakaran Hebat Hanguskan GM Plaza Lumajang, Penyebab Belum Diketahui

Yayan Nugroho, Jurnalis · Selasa 23 April 2024 07:00 WIB
Kebakaran terjadi di pusat perbelanjaan Graha Mulya (GM) Plaza, Selasa (23/4). Lokasi di Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jatim. Api tampak membumbung tinggi disertai asap berwarna hitam tebal.
 
Salah satu tembok di bagian belakang pusat perbelanjaan roboh. Kejadian ini berawal dari titik api yang terlihat berada di lantai dua. Namun, kobaran api yang terus membesar hingga merembet ke bagian tengah.
 
Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. 
 
Kontributor: Yayan Nugroho 
Produser: Akira AW

(fru)

