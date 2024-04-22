Gempa berkekuatan magnitudo 5,1 terjadi di Pacitan, Senin (22/4/2024).
Warga merasakan getaran cukup kuat. BMKG mencatat titik gempa berada di 105 km tenggara kabupaten Pacitan.
Guncangan yang berlangsung sekitar 3 detik membuat sebagian warga panik dan berlarian keluar rumah. Gempa susulan juga sempat terjadi 2 kali dalam 1 jam.
Warga diimbau waspada terhadap potensi gempa susulan.
Reporter : Ahmad Subekhi
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
