Gempa berkekuatan magnitudo 5,1 terjadi di Pacitan, Senin (22/4/2024).

Warga merasakan getaran cukup kuat. BMKG mencatat titik gempa berada di 105 km tenggara kabupaten Pacitan.

Guncangan yang berlangsung sekitar 3 detik membuat sebagian warga panik dan berlarian keluar rumah. Gempa susulan juga sempat terjadi 2 kali dalam 1 jam.

Warga diimbau waspada terhadap potensi gempa susulan.

Reporter : Ahmad Subekhi

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

