MK Bakal menggelar sidang putusan sengketa Pilpres 2024, Senin (22/4). Puluhan orang mulai ramai di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakpus.

Pukul 07.30 WIB hingga saat ini, puluhan massa aksi demo mulai berdatangan. Mereka tampak berkumpul untuk melakukan orasi menyampaikan aspirasinya.

Mereka berharap agar MK dalam sidang sengketa Pilpres bisa memberikan putusan yang adil.

Reporter: Ari Sandita

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News