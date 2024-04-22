Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bertolak ke MK, Senin (22/4). Mereka bertolak dari Markas Pemenangan AMIN di Jalan Diponegoro No.10, Menteng, Jakpus pukul 08.03 WIB.
AMIN didampingi Captain Timnas AMIN Syaugi Alaydrus, Ketua THN AMIN Ari Yusuf, Pakar AMIN Refly Harun. AMIN menggunakan empat mobil beserta patroli pengawal dari Markas Pemenangan AMIN. Tak terliat lawan simpatisan AMIN yang hadir langsung di markas pemenangan tersebut.
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow