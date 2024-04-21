Setelah libur panjang Lebaran kawasan CFD Thamrin-Sudirman kembali diramaikan warga yang berolahraga Minggu (21/4) pagi. Mulai dari berjalan kaki, lari, bersepeda dan sebagainya.

Salah satu warga mengaku pertama kalinya kembali berolahraga setelah puasa dan libur mudik Lebaran di kampung halamannya. Mereka berolahraga menjaga kesehatan dan kebugaran.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News