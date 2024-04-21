...

Krakatau Park, Taman Hiburan Berpanorama di Selat Sunda

Salam Rahmad, Jurnalis · Minggu 21 April 2024 15:30 WIB
A A A
Objek wisata Krakatau Park di Lampung memiliki konsep taman hiburan dan edukasi. Wahana taman hiburan pertama sekaligus terbesar di Pulau Sumatra ini berada tepat di sebelah Pelabuhan Bakauheni.
 
Krakatau Park memiliki pemandangan indah yang langsung menghadap ke Selat Sunda. Terdapat 23 wahana bermain di Krakatau Park. Seperti tunggang banteng, kuda terbang, kincir raksasa, sepeda langit, dan seluncuran pelangi.
 
Harga tiket masuk Krakatau Park Rp100 ribu per orang.
 
Reporter: Salam Rahmad

(fru)

