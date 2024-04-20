Pertandingan eksibisi Fun Volleyball Indonesia All Stars vs Red Sparks Jung Kwan Jang begitu meriah, Sabtu (20/4/2024) malam WIB. Atmosfer penonton semakin meriah memanggil para pemain kedua tim diperkenalkan di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta.

Satu per satu para jagoan-jagoan Tim Merah-Putih masuk, para penonton terus bergantian meneriakkan nama pemain sekencang mungkin. Terlebih, ketika bintang Red Sparks Jung Kwan Jang, Megawati Hangestri Pertiwi.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Andhika Khoirul Huda

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News