20 Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Carita, Korban Alami Trauma

Iskandar Nasution, Jurnalis · Sabtu 20 April 2024 17:00 WIB
Beginilah detik-detik penyelamatan 20 wisatawan yang hanyut terbawa arus di Pantai Carita pandeglang, Banten. Mereka terseret ombak saat tengah berenang menggunakan ban bekas. Merasa sudah terlalu jauh dari bibir pantai, para wisatawan ini menjadi panik dan berteriak minta tolong.
 
Beruntung, petugas pantai dengan sigap mengejar dan menarik wisatawan yang terbawa arus kembali ke bibir pantai. Para korban mengaku trauma saat berada di tengah laut.
 
Petugas mengimbau kepada para wisatawan untuk berhati-hati saat berenang di Pantai Carita. Saat ini kondisi Pantai Carita tengah ada gelombang tinggi yang dapat membuat wisatawan terseret arus.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Iskandar Nasution

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

