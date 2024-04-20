Ini adalah dokumentasi petugas saat mengamankan balon udara yang mendarat di Bandara YIA beberapa hari lalu.

Sebanyak 24 balon udara berada di atas pulau Jawa. Delapan di antaranya berada di Yogyakarta dan Purworejo. Gangguan disebabkan balon udara yang terbang liar dengan ketinggian 1.000-50.000 kaki sekitar 6 km.

Dengan adanya balon udara pengelola bandara sudah berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah sosialisasi dari berbagai lintas instansi. Hal ini agar masyarakat tidak menerbangkan balon secara bebas.

Reporter: Budi Utomo

Produser: Reza Ramadhan

