Airnav Terima 24 Laporan Gangguan Penerbangan Akibat Balon Udara

Budi Utomo, Jurnalis · Sabtu 20 April 2024 11:40 WIB
Ini adalah dokumentasi petugas saat mengamankan balon udara yang mendarat di Bandara YIA beberapa hari lalu.
 
Sebanyak 24 balon udara berada di atas pulau Jawa. Delapan di antaranya berada di Yogyakarta dan Purworejo. Gangguan disebabkan balon udara yang terbang liar dengan ketinggian 1.000-50.000 kaki sekitar 6 km.
 
Dengan adanya balon udara pengelola bandara sudah berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah sosialisasi dari berbagai lintas instansi. Hal ini agar masyarakat tidak menerbangkan balon secara bebas.
 
Reporter: Budi Utomo 
Produser: Reza Ramadhan

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

