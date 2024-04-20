Viral video remaja kepergok sedang merekam pengunjung wanita yang sedang berada dalam toilet bioskop di Kota Baubau. Peristiwa ini terjadi pada Senin (15/4/2024).

Saat digrebek pelaku tidak mau keluar dari toilet. Setelah dipaksa keluar pelaku mengaku sempat merekam dan telah menghapus video yang direkamnya.

Korban sempat diamankan oleh petugas dan telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Reporter: Andhy Eba

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

