Pengunjung asyik bermain salju di wahana Jungle Snow di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Di sini, pengunjung diajak menikmati serunya musim dingin layaknya di negara empat musim.

Selain itu, di wahana ini Anda bisa merasakan sensasi dinginnya salju betulan yang turun langsung dengan kedinginan hingga 2 derajat celcius.

Anda pun bisa membuat boneka salju atau berselfie di dalam dengan pemainan menantang berupa perosotan salju yang seru.

Kontributor: Cahyat Supriatna

(fru)

