Tunggak SPP Rp50 Ribu, Siswa di Maumere Tidak Boleh Ikut Ujian

Joni Nura, Jurnalis · Jum'at 19 April 2024 23:00 WIB
Puluhan siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Maumere dipulangkan saat hendak mengikuti ujian akhir. Peristiwa terjadi karena para siswa menunggak iuran komite sekolah dan tidak menyelesaikan tugas karya ilmiah.
 
Pihak sekolah beralasan kebijakan sebagai bentuk komunikasi antara sekolah dan orang tua murid agar dapat menunaikan kewajiban membayar iuran komite sekolah.
 
Sementara, pihak sekolah akan memanggil orang tua siswa untuk mencari solusi agar sang anak dapat mengikuti ujian
 
Kontributor: Joni Nura

(fru)

