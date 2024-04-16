Salah satu rumah produksi telur asin di Brebes, Jawa Tengah, Ghifar Jaya telah beroperasi lebih dari 20 tahun. Biasanya aktivitas rumah produksi ini lebih sibuk di musim libur atau musim mudik Lebaran seperti saat ini.
Proses pengasinan telur dilakukan lebih dari 14 hari guna menghasilkan telur berkualitas. Menurut pemilik rumah produksi ini, sejak pandemi Covid-19 arus mudik belum seramai sebelumnya. Hal itu pun berdampak pada penjualan oleh-oleh, termasuk telur asin.
Kontributor: Muhammad Fadli Rizal
