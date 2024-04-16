...

Intip Rumah Produksi Telur Asin di Brebes, Beroperasi Lebih dari 20 Tahun

Muhammad Fadli Rizal, Jurnalis · Selasa 16 April 2024 14:00 WIB
Salah satu rumah produksi telur asin di Brebes, Jawa Tengah, Ghifar Jaya telah beroperasi lebih dari 20 tahun. Biasanya aktivitas rumah produksi ini lebih sibuk di musim libur atau musim mudik Lebaran seperti saat ini.
 
Proses pengasinan telur dilakukan lebih dari 14 hari guna menghasilkan telur berkualitas. Menurut pemilik rumah produksi ini, sejak pandemi Covid-19 arus mudik belum seramai sebelumnya. Hal itu pun berdampak pada penjualan oleh-oleh, termasuk telur asin.
 
Kontributor: Muhammad Fadli Rizal

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

