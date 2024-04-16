Wapres terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka menanggapi singkat ketika ditanyakan statusnya di partai politik.

Wartawan bertanya apakah Gibran masih bagian dari PDI Perjuangan atau berpindah ke Partai Golkar.

Gibran ditemui usai acara halal bihalal Pemprov Jawa Tengah, Selasa (16/4) meminta wartawan menanyakan ini kepada petinggi PDIP

Reporter : Kristadi

Produser: Reza Ramadhan

